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«Урал» — «Арсенал»»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

«Урал» — «Арсенал»»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00
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Сегодня, 27 сентября, состоится матч «Урал» — «Арсенал». Встреча 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Арсенал».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Мосякин и Дмитрий Чельцов, оба — из Москвы. Резервный арбитр — Роман Сафьян (Москва).

«Урал» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ. Клуб из Екатеринбурга в восьми турах набрал всего три очка. «Арсенал» после восьми туров находится на 12-м месте, набрав восемь очков. Лидером соревнований является «Зенит» (23).

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