Созин: год назад на судей давил «Спартак» — им это помогло. Теперь это делает «Краснодар»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин отреагировал на высказывания генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига после матча 9-го тура РПЛ с «Сочи» (3:0).

«Как член комитета РФС по этике я не могу оценивать этичность высказывания господина Хашига, ведь это можно рассмотреть как давление. Но в связи с этой ситуацией у меня другой вопрос: недавно владелец клуба – Сергей Галицкий, заявил, что «Краснодар» больше не будет комментировать судейство, что клуб будет выше этого. И через несколько дней мы слышим комментарий Хашига о судействе. Этот момент мне не очень понятен. Для чего это было сделано? Думаю, это превентивная мера на будущее, чтобы люди услышали: «Краснодар» всё видит, так нас судить нельзя». Год назад на судей давил «Спартак», и им это помогло. Теперь это делает «Краснодар», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, Хашиг раскритиковал судейство в матче с «Сочи». «Сегодня на VAR сидел господин Безбородов. Скорее всего, скоро время этого судьи придёт. Сегодня он давил своим авторитетом на молодого судью, который в принципе не знал, что делать. Я думаю, что такие судьи не должны находиться в РПЛ. Спорные моменты трактовались в пользу «Сочи», — заявил он.