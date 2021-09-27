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Павленко рассказал, как Карпин устраивал разнос в «Спартаке» за сладкое

Павленко рассказал, как Карпин устраивал разнос в «Спартаке» за сладкое
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Павленко рассказал, как Валерий Карпин в московском клубе заставлял игроков отказываться от вредной пищи.

«Он пришёл и всё поменялось. Контроль появился, вес смотрел, сладкое запретил. Я помню, за вес и сахар он мне на сборах высказал. Мы знали, что перед товарищеским матчем не будут взвешивать, и оторвались. Набрали всего, сладкое, по несколько порций. У нас был разнос на собрании. Я спросил: «Если я сброшу вес до нужного, буду играть?» Он сказал: «Нет» У него была харизма, уверенность. С Дзюбой они не показывали, что есть конфликт. В команде не было ничего криминального. У него были любимчики – бразильцы, но тут всё по делу.

Меня Карпин не выгонял, я просто не играл. Хотя тренировки были у него сильные, я пахал, хотел выходить в старте. Но получилось как получилось», — цитирует Павленко Eurosport.

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