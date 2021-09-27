Куман пропустит матч с «Атлетико». «Барселона» не просила сократить его дисквалификацию

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман не будет руководить командой во время матча 8-го тура испанской Примеры с мадридским «Атлетико», сообщает AS.



Напомним, нидерландский специалист был дисквалифицирован на два матча за удаление в игре 6-го тура чемпионата Испании с «Кадисом» (0:0). Куман уже пропустил встречу каталонцев с «Леванте» (3:0).



По информации источника, «Барселона» не обращалась в апелляционный комитет лиги, чтобы сократить срок отстранения до одного матча. Таким образом, Куман не сможет работать на матче с «Атлетико».



Встреча 8-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Атлетико» — «Барселона» состоится 2 октября на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Начало игры — в 22:00 мск.

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