Исполнение гимна Украины игроком «Вереса» стало мемом. Видео

Полузащитник ровенского футбольного клуба «Верес» Сергей Панасенко перед матчем 9-го тура украинской Премьер-лиги с донецким «Шахтёром» (1:4) запомнился ярким исполнением гимна своей страны.
Видео эмоционального исполнения гимна Украины от Панасенко стало настолько вирусным, что было опубликовано даже в клубных соцсетях «Вереса».
«Если и петь гимн Украины, то только как Сергей Панасенко», — написала пресс-служба «Вереса» под видео.
Видео размещено в «инстаграме» пресс-службы «Вереса»
Как отмечают пользователи в социальных сетях, Панасенко уже не впервые попадает в объективы камер со столь эмоциональным исполнением гимна. Примечательно, что в матче с «Шахтёром» Сергей записал на свой счёт голевую передачу. Однако в глобальном плане это не сыграло никакой роли, так как «Верес» уступил «горнякам» со счётом 1:4.
- 27 сентября 2021
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