Экс-игрок «Фенербахче» и «Бешикташа» разыскивается в качестве подозреваемого в убийстве

35-летний турецкий атакующий полузащитник Сезер Озтюрк, ранее выступавший за турецкие «Фенербахче» и «Бешикташ», разыскивается турецкой полицией в качестве подозреваемого в убийстве, информирует Daily Sabah.

Как отмечает источник, инцидент произошёл в понедельник, 20 сентября. Бывший футболист стал участником перестрелки, в результате которой один человек погиб и ещё четверо пострадали. Свидетели утверждают, что причиной произошедшего является конфликт на дороге и именно Озтюрк открыл огонь по группе людей.

После инцидента Сезер скрылся, турецкая полиция продолжает его поиски.

Озтюрк родился в Германии. Свою футбольную карьеру он начал в академии «Байера» в Леверкузене. За дубль «Байера» он провёл 50 матчей, в которых забил 24 гола, ещё семь матчей он успел провести за основу, но результативными действиями не отметился. Затем он оказался в «Нюрнберге», за который провёл лишь две игры, а в остальном его карьера проходила в Турции. Свою карьеру он завершил в 2015 году.