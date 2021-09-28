Экс-игрок «Фенербахче» и «Бешикташа» разыскивается в качестве подозреваемого в убийстве

35-летний турецкий атакующий полузащитник Сезер Озтюрк, ранее выступавший за турецкие «Фенербахче» и «Бешикташ», разыскивается турецкой полицией в качестве подозреваемого в убийстве, информирует Daily Sabah.
Как отмечает источник, инцидент произошёл в понедельник, 20 сентября. Бывший футболист стал участником перестрелки, в результате которой один человек погиб и ещё четверо пострадали. Свидетели утверждают, что причиной произошедшего является конфликт на дороге и именно Озтюрк открыл огонь по группе людей.
После инцидента Сезер скрылся, турецкая полиция продолжает его поиски.
Озтюрк родился в Германии. Свою футбольную карьеру он начал в академии «Байера» в Леверкузене. За дубль «Байера» он провёл 50 матчей, в которых забил 24 гола, ещё семь матчей он успел провести за основу, но результативными действиями не отметился. Затем он оказался в «Нюрнберге», за который провёл лишь две игры, а в остальном его карьера проходила в Турции. Свою карьеру он завершил в 2015 году.
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