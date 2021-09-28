Гвардиола вновь затронул тему трансфера Месси в «ПСЖ» перед очной встречей в ЛЧ

50-летний главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о предстоящей встрече с аргентинским звёздным форвардом «Пари-Сен Жермен» Лионелем Месси в выездной игре 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.
«Переход Месси в «ПСЖ» — стал сюрпризом для всех, но теперь все смирились с этим. Раньше мы не могли себе даже представить такого, но это произошло. В жизни никогда не знаешь, что произойдёт дальше. Важно, чтобы Лионель был счастлив в Париже.
Месси из того типа игроков, чья игра говорит сама за себя. Мне нечего к этому добавить. Нам посчастливилось видеть его в течение 15-16 лет профессиональной карьеры. То, чего он добился по ходу своей карьеры, более чем исключительно, и, надеюсь, завтра он сможет сыграть на благо футбола», — приводит слова Гвардиолы AS.
Напомним, матч «ПСЖ» — «Манчестер Сити» состоится во вторник, 28 сентября. Начало – 22:00 мск.
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