Гвардиола вновь затронул тему трансфера Месси в «ПСЖ» перед очной встречей в ЛЧ

50-летний главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о предстоящей встрече с аргентинским звёздным форвардом «Пари-Сен Жермен» Лионелем Месси в выездной игре 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

«Переход Месси в «ПСЖ» — стал сюрпризом для всех, но теперь все смирились с этим. Раньше мы не могли себе даже представить такого, но это произошло. В жизни никогда не знаешь, что произойдёт дальше. Важно, чтобы Лионель был счастлив в Париже.

Месси из того типа игроков, чья игра говорит сама за себя. Мне нечего к этому добавить. Нам посчастливилось видеть его в течение 15-16 лет профессиональной карьеры. То, чего он добился по ходу своей карьеры, более чем исключительно, и, надеюсь, завтра он сможет сыграть на благо футбола», — приводит слова Гвардиолы AS.

Напомним, матч «ПСЖ» — «Манчестер Сити» состоится во вторник, 28 сентября. Начало – 22:00 мск.