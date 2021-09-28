«Эвертон» может взять в аренду Иско и Луку Йовича

Футболисты мадридского «Реала» Иско и Лука Йович могут перейти в английский чемпионат. Об этом сообщает Defensa Central.
По информации источника, главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес хочет видеть игроков в составе своей команды. Английский клуб готов арендовать футболистов в зимнее трансферное окно.
В прошедшем сезоне Иско провёл 29 матчей и отдал две результативные передачи. Вторую часть минувшего сезона Йович провёл в немецком «Айнтрахте». На счету форварда 18 матчей, в которых он забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.
В текущем чемпионате Англии «Эвертон» после шести туров с 13 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице, имея одинаковое количество очков с «Манчестер Сити», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Брайтоном».
- 28 сентября 2021
-
06:44
-
06:36
-
05:47
-
02:45
-
02:28
-
02:11
-
01:50
-
01:18
-
00:54
-
00:53
-
00:48
-
00:36
-
00:27
-
00:15
-
00:13
-
00:08
-
00:04
- 27 сентября 2021
-
23:58
-
23:57
-
23:52
-
23:46
-
23:21
-
23:17
-
23:16
-
23:06
-
23:00
-
22:46
-
22:41
-
22:37
-
22:34
-
22:24
-
22:22
-
22:11
-
22:07
-
22:02