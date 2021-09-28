«Эвертон» может взять в аренду Иско и Луку Йовича

Футболисты мадридского «Реала» Иско и Лука Йович могут перейти в английский чемпионат. Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес хочет видеть игроков в составе своей команды. Английский клуб готов арендовать футболистов в зимнее трансферное окно.

В прошедшем сезоне Иско провёл 29 матчей и отдал две результативные передачи. Вторую часть минувшего сезона Йович провёл в немецком «Айнтрахте». На счету форварда 18 матчей, в которых он забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

В текущем чемпионате Англии «Эвертон» после шести туров с 13 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице, имея одинаковое количество очков с «Манчестер Сити», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Брайтоном».