Александр Зинченко пропустит октябрьские матчи сборной Украины в отборе ЧМ-2022

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко не сможет помочь сборной Украины в октябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, сообщается на официальном сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ).



Врачи «Манчестер Сити» диагностировали у футболиста надрыв икроножной мышцы. Вместо Зинченко в национальную команду вызван игрок клуба «Днепр-1» Александр Пихаленок.



Сборной Украины предстоит провести два матча квалификации ЧМ-2022 в октябре. 9 октября украинская национальная команда сыграет с Финляндией в Хельсинки, а 12 октября примет во Львове сборную Боснии и Герцеговины. Сборная Украины в 5 матчах набрала 5 очков и занимает 2-е место в группе D отборочного турнира ЧМ-2022. Лидером группы является сборная Франции (12).

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