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Куман: постараемся давать Фати больше игрового времени, но всё зависит от его состояния

Куман: постараемся давать Фати больше игрового времени, но всё зависит от его состояния
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Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался о состоянии нападающего каталонцев Ансу Фати после возвращения на поле. Напомним, Фати не играл 10 месяцев из-за травмы колена.

«Фати предстоит пройти долгий путь, но его возвращение — это уже радостная новость. Он провёл на поле 15 минут, забил гол, и это было идеально. Он не играл 10 месяцев, две недели тренировался с командой и вышел на поле на 15 минут. Ему многое предстоит пройти. Конечно, возвращение на поле оказало положительный эмоциональный эффект, но от этих эмоций он устал. Нужно не забывать о том, что в такой ситуации могут возникнуть психологические проблемы. В любом случае мы будем стараться давать ему больше игрового времени, но всё будет зависеть от его состояния», — приводит слова Кумана Mundo Deportivo.

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