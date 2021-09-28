Варан рассказал об уходе из «Реала» в «Манчестер Юнайтед» и сравнил оба клуба

Французский защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан рассказал об уходе из мадридского «Реала», а также провёл сравнение между «сливочными» и «красными дьяволами».
«Уход из «Реала» был долгим процессом, мне пришлось много думать об этом, решение нелегко далось. Я хотел покинуть Мадрид, потому что отдал команде все силы. Я хотел бросить новый вызов и испытать новые эмоции. Мне нужно было что-то новое. Премьер-лига — очень хороший турнир, поэтому я хотел перейти сюда.
Трудно сравнивать давление в «Реале» и «Манчестер Юнайтед». Большие клубы ожидают многого от игроков, которые приходят в команду. Но я думаю, что давление примерно одинаковое, ожидания всегда самые высокие. Оба клуба всегда хотят побеждать, и поражение или ничья — это плохо. На «Юнайтед» оказывается такое же давление, как и на Мадрид», — цитирует Варана Marca.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги французский защитник провёл четыре матча и отдал одну результативную передачу.
Напомним, в августе этого года Варан перешёл из мадридского «Реала» в «Манчестер Юнайтед» за € 40 млн. Француз защищал цвета «Реала» с 2011 года, а до этого выступал за «Ланс», воспитанником которого является.
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