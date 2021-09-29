Себастьян Тиль стал первым люксембургским футболистом, забивавшим в Лиге чемпионов

Полузащитник молдавского «Шерифа» люксембуржец Себастьян Тиль стал первым в истории Люксембурга футболистом, отличившимся в матче Лиги Чемпионов.

За минуту до конца основного времени матча между мадридским «Реалом» и молдавским «Шерифом» Траоре поборолся в штрафной «Реала», мяч отскочил к экс-игроку «Тамбова» Себастьяну Тилю, который подстроился и нанёс роскошный удар в дальнюю девятку.

До перехода в «Шериф» Тиль выступал за люксембургские команды «Петанж» и «Прогрес Нидеркорн» и российский «Тамбов». Тиль играл за тамбовчан в сезоне-2020/2021 на правах аренды. За 7 матчей в Российской Премьер-Лиге люксембургский футболист отдал одну голевую передачу. Спортсмен покинул «Тамбов» из-за финансовых проблем клуба в январе 2021 года и сразу перебрался на правах аренды в молдавский «Шериф». В его составе в национальном первенстве он провёл 19 матчей и забил 6 мячей. В еврокубках за «Шериф» Тиль за 10 игр отличился дважды.