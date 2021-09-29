Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение «Манчестер Сити» в матче с «ПСЖ»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение команды во втором туре группового этапа Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен». Встреча группы А проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) и завершилась со счётом 2:0.

«Это было хорошее выступление. Мы сделали все, но не забили. Мы хорошо защищались, они глубоко защищались, и контратака у них всегда опасна. Это футбол. Мой самый большой комплимент команде. Обидно, потому что мы играли на победу, но не смогли забить гол», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.

«ПСЖ» набрал четыре очка в двух матчах и занимает первое место в группе А. «Манчестер Сити» (3) — второй. В матче 1-го тура «ПСЖ» сыграл вничью с «Брюгге» (1:1), а «Манчестер Сити» разгромил «РБ Лейпциг» (6:3).