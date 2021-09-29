Вратарь «Шерифа» Георгиос Атанасиадис признан лучшим игроком встречи с «Реалом»

«Шериф» обыграл свой логотип после победы в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом». Встреча группы D проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания) и завершилась победой молдавского клуба со счётом 2:1.

Лучшим игроком этой встречи был признан 28-летний греческий голкипер «Шерифа» Георгиос Атанасиадис, арендованный у афинского АЕКа. В этой игре на его счету 11 спасений и лишь один пропущенный мяч после 31 удара в исполнении игроков «Королевского клуба».

Ранее «Шериф» обыграл «Шахтёр» в Лиге чемпионов. Команда набрала 6 очков и возглавляет турнирную таблицу своей группы. «Реал» (3) занимает второе место. «Интер» и «Шахтер», в активе которых по 1 очку, замыкают таблицу группы. В следующем туре «Шериф» сыграет с «Интером», «Шахтёр» встретится с «Реалом».