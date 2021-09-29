Тедди Шерингем: Марсьяль не получает любви в «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Тедди Шерингем оценил положение, в котором находится форвард «красных дьяволов» Антони Марсьяль.

«Это похоже на ситуацию с Гарри Кейном и Тэмми Абрахамом. Форвардам нужно, чтобы их любили. Если ты не чувствуешь, что тебя любят и ценят, если тебе дают шанс проявить себя только в Кубке лиги, а не в Премьер-лиге, то ты ощущаешь давление.

Тэмми перешёл в «Рому», где Жозе Моуринью сказал ему: «Даже если ты будешь упускать шансы, то из состава сразу же не вылетишь». Такое отношение помогает расслабиться. Футболистам нужно быть расслабленными и спокойными перед воротами соперника. Такое происходит, если тебя любят в клубе. Марсьяль этой любви не получает, потому что есть другие футболисты. Ему нужно самому выгрызать себе шансы», — цитирует Шерингема Daily Mail.

Марсьяль перешёл в «Манчестер Юнайтед» в 2015 году. Контракт футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2024 года. В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги Антони принял участие в четырёх матчах (один раз выходил в основе) и не отметился результативными действиями.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла».

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