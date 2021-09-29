«Зенит» вырвал победу у «Мальмё» в концовке матча Юношеской лиги УЕФА

В матче 2-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА «Зенит» принимал «Мальмё». Встреча прошла на стадионе «Смена СДЮШОР — Академия «Зенита» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
На 11-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Мальмё» Маркус Бьёркквист. В конце первого тайма, на 43-й минуте, хавбек «Зенита» Рони Михайловский сравнял счёт. На 79-й минуте нападающий Илья Родионов вывел хозяев вперёд. Через 10 минут форвард «Мальмё» Исак Бьеркебо. В компенсированное время встречи победный гол забил защитник «Зенита» Арсений Зигангиров.
«Зенит» набрал 3 очка и поднялся на 2-е место в турнирной таблице группы Н Юношеской лиги УЕФА. «Мальмё» (1) — на 4-м месте. Соперниками команд по группе Н являются «Челси» (3) и «Ювентус» (1).
- 29 сентября 2021
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