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«Зенит» вырвал победу у «Мальмё» в концовке матча Юношеской лиги УЕФА

«Зенит» вырвал победу у «Мальмё» в концовке матча Юношеской лиги УЕФА
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В матче 2-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА «Зенит» принимал «Мальмё». Встреча прошла на стадионе «Смена СДЮШОР — Академия «Зенита» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

На 11-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Мальмё» Маркус Бьёркквист. В конце первого тайма, на 43-й минуте, хавбек «Зенита» Рони Михайловский сравнял счёт. На 79-й минуте нападающий Илья Родионов вывел хозяев вперёд. Через 10 минут форвард «Мальмё» Исак Бьеркебо. В компенсированное время встречи победный гол забил защитник «Зенита» Арсений Зигангиров.

«Зенит» набрал 3 очка и поднялся на 2-е место в турнирной таблице группы Н Юношеской лиги УЕФА. «Мальмё» (1) — на 4-м месте. Соперниками команд по группе Н являются «Челси» (3) и «Ювентус» (1).

Юношеская лига УЕФА. Группа H. 2-й тур
29 сентября 2021, среда. 12:00 МСК
Зенит U19
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
3 : 2
Мальмё U19
Мальмё, Швеция
0:1 Бьёркквист – 11'   1:1 Михайловский – 43'   2:1 Родионов – 79'   2:2 Bjerkebo – 89'   3:2 Зигангиров – 90+1'
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