Радимов рассказал, за счёт чего «Зенит» должен победить «Мальмё» в Лиге чемпионов

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Зенит» — «Мальмё».
«Зениту» в матче с «Мальмё» нужно по-хозяйски вести себя на поле, прессинговать с первых минут. Если команда Семака сыграет так же агрессивно, как и в последнем матче чемпионата с «Крыльями», то обязательно добьётся успеха. Желаю только удачи!» — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Зенит» — «Мальмё» состоится сегодня, 29 сентября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 19:45 мск. «Зенит» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА на выезде уступил лондонскому «Челси» со счётом 0:1. «Мальмё» в первом матче группового этапа проиграл туринскому «Ювентусу» (0:3).
- 29 сентября 2021
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