Роналду побил рекорд Касильяса по числу матчей в Лиге чемпионов

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сегодня побил рекорд испанского экс-футболиста Икера Касильяса, выступавшего за мадридский «Реал». Португалец принял участие в 178-м матче в Лиге чемпионов. Он вышел в стартовом составе команды в противостоянии с «Вильярреалом».

Команды играют на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, за шесть сезонов в «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду провёл 292 матча, забил 118 мячей и завоевал девять трофеев, включая три титула в АПЛ и титул в Лиге чемпионов. После этого он выступал за мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». Роналду является лучшим бомбардиром в истории всех национальных сборных.