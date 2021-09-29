Роналду побил рекорд Касильяса по числу матчей в Лиге чемпионов
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Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сегодня побил рекорд испанского экс-футболиста Икера Касильяса, выступавшего за мадридский «Реал». Португалец принял участие в 178-м матче в Лиге чемпионов. Он вышел в стартовом составе команды в противостоянии с «Вильярреалом».
Команды играют на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Напомним, за шесть сезонов в «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду провёл 292 матча, забил 118 мячей и завоевал девять трофеев, включая три титула в АПЛ и титул в Лиге чемпионов. После этого он выступал за мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». Роналду является лучшим бомбардиром в истории всех национальных сборных.
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