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Де Лигт рассказал о дуэли с Лукаку в матче «Ювентус» — «Челси»

Де Лигт рассказал о дуэли с Лукаку в матче «Ювентус» — «Челси»
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Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт рассказал о дуэли с нападающим «Челси» Ромелу Лукаку в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:0). Напомним, бельгиец минувшим летом перебрался из туринского клуба в лондонский.

«Хорошо сыграла вся команда. Это был отличный матч. Мы набрали важнейшие три очка. Дуэль с Лукаку? Было очень важно не дать ему свободного пространства. Мы с этой задачей справились. Теперь важно продолжать в том же духе», — приводит слова де Лигта официальный сайт УЕФА.

Напомним, вчера, 29 сентября, состоялась игра группового этапа Лиги чемпионов между лондонским «Челси» и туринским «Ювентусом». Встреча группы H прошла на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

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