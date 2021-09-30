Мостовой: шанс «Спартака» в недонастрое «Наполи» и ротации состава у соперника

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о предстоящем матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором московскому «Спартаку» предстоит встретиться с итальянским «Наполи».

«Наполи» выглядит здорово, они поймали кураж – у них всё получается и всё залетает. Конечно, прогноз для «Спартака» нерадужный. Но у них через несколько дней матч в чемпионате. Шанс «Спартака» – в недонастрое «Наполи» и ротации их состава. Глупо говорить про игру: «Наполи» всем по три-четыре мяча кидают», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, сегодня, 30 сентября, состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА «Наполи» — «Спартак». Встреча пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» в Неаполе (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск.