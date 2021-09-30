Сандро Шварц высказался о предстоящем матче «Динамо» с «Крыльями Советов»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался в преддверии матча 10-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

«Мы подходим к матчу с «Крыльями» серьезно и ответственно. Это очень качественный соперник, против «Зенита» «Крылья» играли дисциплинированно в обороне, но там есть игроки с высоким индивидуальным мастерством, они могут хорошо сыграть на флангах, это скоростные ребята. Также у «Крыльев» есть забивной нападающий. Важно надёжно сыграть в обороне.

Схема у них не сильно изменилась с прошлым сезоном, да и новичков не очень много. Для нас «Крылья» – понятный соперник. Из поражения в кубке России мы извлекли уроки, так что ждём другой игры, у нас всё получится. Эмоционально то поражение было болезненным, цель была выйти в полуфинал кубка. В себя мы приходили два дня. Сейчас не стал бы сравнивать то поражение и матч в субботу. Мы играем дома, команда в хорошей форме – хотим взять три очка.

Шунин тренировался в понедельник в общей группе, посмотрим, в какой форме он будет – вопрос, будет ли он играть, открыт. Лесовой и Лаксальт сыграть не смогут», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Напомним, матч «Динамо» — «Крылья Советов» состоится 2 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.