Московское «Динамо» забило 21 мяч за три дня фестиваля «Чемпионата»

В Москве на стадионе «Металлург» продолжается третий ежегодный детский футбольный фестиваль «Чемпионата», в котором принимают участие 32 команды из 18 городов. Завершился групповой этап соревнований: были сыграны матчи 3-го тура.

Турнир U11

Второе поражение в группе потерпели столичные спартаковцы. Красно-белые уступили ставропольской команде «Кожаный мяч» с минимальным счётом 0:1, хотя и владели игровым преимуществом на протяжении большей части матча. Теперь «Спартак» продолжит борьбу за 9-12-е места. Пары полуфиналистов составили победители четырёх групп. «Кожаный мяч» сыграет в четверг с «Атлетиком» из Абакана, а «Олимп-Долгопрудный» — с пензенской командой СШ №8 Zemlyakoff (чёрные). Интересно, что все полуфиналисты набрали одинаковое количество очков с командами, занявшими в группах вторые места, и судьбу заветных путёвок решали результаты личных встреч или разницы забитых и пропущенных мячей.

Результаты 3-го дня:

Академия «Нижний Новгород» — Future (Москва) — 5:0.

Академия «Нижний Новгород-2» — «Трудовые резервы» (Москва) — 0:3.

СШ №8 Zemlyakoff чёрные (Пенза) — «Динамо» (Дагестан) — 6:4.

СШ №8 — Zemlyakoff серые (Пенза) — «Звезда» (Пермь) — 0:4.

«Спартак» (Москва) — «Кожаный мяч» (Ставрополь) — 0:1.

«Чертаново» (Москва) — «Металлург» (Липецк) — 2:1.

«Атлетик» (Абакан) — «Арсенал» (Тула) — 2:1.

К-8 (Новороссийск) — «Олимп-Долгопрудный» — 0:5.



Группа А: «Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный) — 6, «Чертаново» (Москва) — 6, «Металлург» (Липецк) — 4, «К-8» (Новороссийск) — 1.

Группа B: «СШ №8 — Zemlyakoff» чёрные (Пенза) — 7, «Трудовые резервы» (Москва) — 7, «Динамо» (Дагестан) — 3, Академия ФК «Нижний Новгород»-2 (Нижний Новгород) — 0.

Группа C: «Кожаный мяч» (Ставрополь) — 7, «Звезда» (Пермь) — 7, «Спартак» (Москва) — 3, «СШ №8 — Zemlyakoff» серые (Пенза) — 0.

Группа D: «Атлетик» (Абакан) — 6, Академия ФК «Нижний Новгород»-1 (Нижний Новгород) — 6, «Арсенал» (Тула) — 3, «Future» (Москва) — 3.

Турнир U10

Три победы в трёх матчах одержали победители групп A, B и C: СШ №10 из Уфы, «Динамо» (Москва) и саранская «Мордовия». При этом команда из Саранска стала единственным участником фестиваля, не пропустившим ни одного гола, а бело-голубые забили больше всех мячей — 21. В группе D всё решил заключительный поединок: дагестанские динамовцы победили «Атлетик» из Абакана и опередили соперника по итогам личной встречи. В полуфиналах московские динамовцы сыграют с СШ №10, а дагестанские — с «Мордовией».

Результаты 3-го тура:

СШ № 10 (Уфа) — «Спартак» (Каневская) — 1:0.

ДФК «Звезда-2013» (Пермь) — Future (Москва) — 2:3.

«Ротор» (Москва) — К-8 (Новороссийск) — 3:2.

ФК «Иркутск» (Иркутск) — «Чертаново» (Москва) — 0:7.

«Мордовия» (Саранск) — Академия ФК «Нижний Новгород» — 1:0.

«Атлетик» (Абакан) — «Динамо» (Дагестан) — 2:5.

«Олимпик» (Минусинск) — «Екатеринодар» (Краснодар) — 1:6.

«Динамо» (Москва) — «Бунедкор» (Ташкент) — 2:1.



Группа А: СШ № 10 (Уфа) — 9, «Чертаново» (Москва) — 6, «Спартак» (Каневская) — 3, «Иркутск» (Иркутск) — 0.

Группа B: «Динамо» (Москва) — 9, «Екатеринодар» (Краснодар) — 6, «Бунедкор» (Ташкент) — 3, «Олимпик» (Минусинск) — 0.

Группа C: «Мордовия» (Саранск) — 9, «Future» (Москва) — 6, Академия ФК «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) — 3, ДФК «Звезда-2013» (Пермь) — 0.

Группа D: «Динамо» (Дагестан) — 6, «Атлетик» (Абакан) — 6, «Ротор» (Москва) — 3, «К-8» (Новороссийск) — 3.

Соревнования проводятся при поддержке фонда развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее» и проходят в двух возрастных категориях — U10 (футболисты 2011 года рождения) и U11 (2010 года рождения).