«Спартак» переиграл СШ №8 во второй день фестиваля «Чемпионата»

В Москве на стадионе «Металлург» продолжается третий ежегодный детский футбольный фестиваль «Чемпионата», в котором принимают участие 32 команды из 18 городов. Соревнования проводятся при поддержке фонда развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее» и проходят в двух возрастных категориях — U10 (футболисты 2011 года рождения) и U11 (2010 года рождения).

Турнир U11



Московские спартаковцы реабилитировались за поражение в первом туре, забив 10 голов в ворота команды СШ №8 из Пензы. Однако красно-белые смогут продолжить борьбу за медали только в случае поражения их обидчика, пермской «Звезды», от команды из Пензы.

Не менее напряженная борьба за единственную путевку в полуфинал идет и в других группах. Перед заключительным туром группового этапа шансы за первое место в трех из них сохраняют по три команды, а в группе D все четыре: участники набрали по три очка.

Результаты 2-го дня:

«Звезда» (Пермь) — «Кожаный мяч» (Ставрополь) — 0:0.

«Спартак» (Москва) — СШ №8 — Zemlyakoff серые (Пенза) — 10:0.

СШ №8 Zemlyakoff черные (Пенза) — «Трудовые резервы» (Москва) — 1:1.

«Динамо» (Дагестан) — Академия «Нижний Новгород-2» — 2:1.

«Арсенал» (Тула) — Академия «Нижний Новгород» — 2:3.

«Атлетик» (Абакан) — Future (Москва) — 1:2.

«Чертаново» (Москва) — К-8 (Новороссийск) — 2:0.

«Металлург» (Липецк) — «Олимп-Долгопрудный» — 2:1.

Группа А: «Металлург» (Липецк) — 4, «Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный) — 3, «Чертаново» (Москва) — 3, «К-8» (Новороссийск) — 1.

Группа B: «СШ №8 — Zemlyakoff» чёрные (Пенза) — 4, «Трудовые резервы» (Москва) — 4, «Динамо» (Дагестан) — 3, Академия ФК «Нижний Новгород»-2 (Нижний Новгород) — 0.

Группа C: «Кожаный мяч» (Ставрополь) — 4, «Звезда» (Пермь) — 4, «Спартак» (Москва) — 3, «СШ №8 — Zemlyakoff» серые (Пенза) — 0.

Группа D: «Атлетик» (Абакан) — 3, «Арсенал» (Тула) — 3, «Future» (Москва) — 3, Академия ФК «Нижний Новгород»-1 (Нижний Новгород) — 3.

Турнир U10



Воспитанники Академии «Динамо имени Л.И Яшина и во втором матче победили с крупным счётом. За два первых тура бело-голубые отправили в ворота соперников 19 мячей, пропустив лишь один. Динамовец Арсений Сущевский лидирует в споре снайперов с восемью забитыми мячами. В других группах также определились единоличные лидеры, одержавшие по две победы в двух матчах. Это СШ № 10 (Уфа), «Мордовия» (Саранск) и «Атлетик» (Абакан). Однако ни один из лидеров пока не гарантировал себе путевку в полуфинал. Всё решит заключительный тур в среду. В четверг состоятся матчи плей-офф, а в пятницу — заключительные игры фестиваля.

Результаты 2-го тура:

«Чертаново» (Москва) — «Спартак» (Каневская) — 2:1.

«Динамо» (Москва) — «Екатеринодар» (Краснодар) — 9:1.

«Динамо» (Дагестан) — К-8 (Новороссийск) — 0:5.

«Олимпик» (Минусинск) — «Бунедкор» (Ташкент) — 2:4.

«Мордовия» (Саранск) — Future (Москва) — 1:0.

«Атлетик» (Абакан) — «Ротор» (Москва) — 2:1.

ФК «Иркутск» (Иркутск) — СШ № 10 (Уфа) — 0:3.

Академия ФК «Нижний Новгород» — ДФК «Звезда-2013» (Пермь) — 2:1.

Группа А: СШ № 10 (Уфа) — 6, «Спартак» (Каневская) — 3, «Чертаново» (Москва) — 3, «Иркутск» (Иркутск) — 0.

Группа B: «Динамо» (Москва) — 6, «Бунедкор» (Ташкент) — 3, «Екатеринодар» (Краснодар) — 3, «Олимпик» (Минусинск) — 0.

Группа C: «Мордовия» (Саранск) — 6, «Future» (Москва) — 3, Академия ФК «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) — 3, ДФК «Звезда-2013» (Пермь) — 0.

Группа D: «Атлетик» (Абакан) — 6, «К-8» (Новороссийск) — 3, «Динамо» (Дагестан) — 3, «Ротор» (Москва) — 0.