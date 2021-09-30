Червиченко: ничья с «Наполи» для «Спартака» будет большим чудом, чем победа «Шерифа»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором московскому клуб предстоит встретиться с «Наполи».
«Ожидания от матча грустные. «Спартак» сегодня точно получит минимум три мяча, но и забьёт один. В обороне сегодня будет беда, так как у «Спартака» она просто отсутствует. Если наша команда сегодня не проиграет, то это будет чудо большее, чем победа «Шерифа» над «Реалом». Верить в успех в этом матче, как верить в сказки. Бывают игры, когда одной команде сильно не везёт весь матч, хотя играет она лучше, но такое бывает довольно редко. Объективно, не вижу ничего, в чём российский клуб мог бы приблизиться к «Наполи». Помимо этого игроки сильно затравлены болельщиками и журналистами. Моральный настрой у команды сейчас точно не оптимистичный, а чтобы в таких матчах показывать результат очень важен настрой.
Увольнять Виторию нет смысла, даже если он проиграет в пять мячей. Проблема «Спартака» не в Витории, нападающие в команде просто не реализуют свои моменты, а Витория тут ничего сделать не может. Есть очень много факторов, на которые Витория просто не может повлиять», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.
Напомним, сегодня, 30 сентября, состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА «Наполи» — «Спартак». Встреча пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» в Неаполе (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск.
- 30 сентября 2021
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