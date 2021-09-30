Арбитр Федотов: судья ошибся, сразу не удалив игрока «Наполи» в игре со «Спартаком»

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод, который произошёл в первом тайме матча 2-го тура Лиги Европы «Наполи» — «Спартак». На 31-й минуте полузащитник «Наполи» Марио Руй грубо сыграл против полузащитника «Спартака» Виктора Мозеса. Изначально арбитр Иван Кружляк показал Рую жёлтую карточку, но после просмотра видеоповтора удалил игрока «Наполи».

«Мариу Руй по делу удалён с поля в матче со «Спартаком». Судья ошибся, не удалив игрока «Наполи» сразу. VAR сработал отлично, здесь есть всё для красной карточки: прямая нога, шипы, ударил выше голеностопа», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Соперниками «Спартака» и «Наполи» по группе С являются польская «Легия» и английский «Лестер Сити». «Спартак» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА уступил «Легии» со счётом 0:1. «Наполи» в первом матче группового раунда сыграл вничью с «Лестером» (2:2).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.