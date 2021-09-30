Игнашевич — один из основных кандидатов на пост тренера «Балтики»

«Балтика» рассматривает Сергея Игнашевича на пост главного тренера команды. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Экс-тренер «Торпедо» является одним из основных кандидатов на вакантный пост.

Ранее Евгений Калешин, тренировавший «Балтику», сообщил об уходе в отставку. Он объявил о своём решении после поражения в матче с «Текстильщиком» в 14-м туре ФНЛ. Встреча закончилась со счётом 2:3.

Калешин тренировал «Балтику» с 2019 года. Под его руководством команда одержала 44 победы в 102 матчах. В минувшем сезоне калининградцы заняли 5-е место в турнирной таблице ФНЛ.

Последним клубом Игнашевича было московское «Торпедо». Экс-защитник ЦСКА не смог вывести команду в РПЛ, его сменил Александр Бородюк.