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Промес показывал маску, Мозес обнимал Игнатова. Яркие фото победы «Спартака» над «Наполи»

Промес показывал маску, Мозес обнимал Игнатова. Яркие фото победы «Спартака» над «Наполи»
«Спартак» одержал победу над «Наполи»
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В матче второго тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 «Наполи» встречался со «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» в Неаполе (Италия). Противостояние завершилось со счётом 3:2 в пользу гостей.

Игроки «Наполи» открыли счёт в матче со «Спартаком» на 12-й секунде. Прошёл заброс в штрафную москвичей, Александр Максименко ошибся на выходе, а Элиф Элмас подхватил мяч и поразил пустые ворота. На 28-й минуте Руй Мариу в грубом подкате влетел в Мозеса и получил жёлтую карточку. На 30-й минуте после просмотра VAR арбитр изменил решение, и Руй Мариу получил прямую красную карточку за этот подкат. На 55-й минуте нападающий «Спартака» Квинси Промес сравнял счёт в матче. Спартаковцы разыграли угловой, Мозес ворвался в штрафную и прострелил в центр, а Промес подстроился и пробил в дальний угол — после рикошета мяч влетел в сетку. Затем футболист «Спартака» Михаил Игнатов вывел московский клуб вперёд — это произошло на 80-й минуте. Айртон ускорился на левом фланге и выкатил мяч на линию штрафной, Бакаев пропустил его, а Игнатов в касание пробил точно в нижний угол ворот. На 82-й минуте арбитр удалил защитника «Спартака» Максимилиано Кофрие. Бельгиец пустил к мячу Осимхена и в прыжке заехал ногой Виктору в грудь, за что получил вторую жёлтую карточку. На 90-й минуте спартаковцы совершили перехват и провели быструю атаку. Умяров прорвался по центру и сделал пас в штрафную, Соболев прострелил во вратарскую, а Промес переправил мяч в сетку. На 94-й минуте Ди Лоренцо вошёл в штрафную, качнул Промеса и прострелил во вратарскую — Осимхен без помех послал мяч в сетку.

Лучшие кадры с матча «Наполи» — «Спартак» — в фотоподборке «Чемпионата».

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