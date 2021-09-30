Червиченко: в Неаполе произошло чудо. Судья помог «Спартаку» — это редкость

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от матча 2-го тура Лиги Европы. «Спартак» в гостях обыграл «Наполи» со счётом 3:2.
«Чудо произошло. За счет красной карточки оно и произошло. Пока игрока «Наполи» не удалили, все плохо было, шансов не было, за спину запускали. Но молодцы. Судья судил комфортно. Редкий случай, когда в Европе арбитр нас не убивал, а наоборот помогал. Момент с удалением сложный — 50/50. Сложно оценить насколько это было на прямое удаление. В общем, судья был на стороне «Спартака» сегодня. В том же моменте столкновения Максименко с Соболевым другой арбитр бы мог и не остановить игру. Хорошо, что «Спартак» не испугался.
Больше всего рад за Виторию. От бедняги отстанут хотя бы до конца недели. А если обыграют «Ахмат», то и до конца года оставят. Радовался за нашу страну и за него. Очень понравились и Игнатов, и Литвинов. Первый прям добавил куража и атакующих амбиций. Надо больше доверять нашим ребятам, чем легионерам за страшные миллионы», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 30 сентября 2021
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