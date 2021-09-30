Спаллетти: мне кажется, фол на Маноласе тянул на удаление

Главный тренер итальянского «Наполи» Лучано Спаллетти высказался после поражения от московского «Спартака» в Лиге Европы. Напомним, матч закончился со счётом 3:2 в пользу московского клуба.

«С такими поражениями просто смириться. Это не первый проигрыш в моей жизни. Команда привыкла выигрывать на старте чемпионата, поэтому этот результат сильно ударил по ребятам, но сыграли они неплохо. Мы хорошо смотрелись даже вдесятером.

Любой матч можно проиграть, но из каждого проигрыша нужно извлекать урок. Эпизоды сыграли в пользу соперника. Они играли самоотверженно. Руй получил заслуженную красную, но я бы хотел пересмотреть момент с фолом на Маноласе. Мне кажется, он тоже тянул на удаление», – цитирует Спаллетти Sky Sport Italia.