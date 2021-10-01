Полиция подозревает Диего Косту в финансировании букмекерской компании

Нападающий бразильского «Атлетико Минейро» Диего Коста стал объектом полицейского расследования по поводу возможной связи с букмекерской конторой. Футболиста подозревают в финансировании сайта со ставками и азартными играми, информирует Marca со ссылкой на Globo.

Правоохранительные органы расследуют дело по популяризации азартных игр, преступной деятельности, отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов. Расследование сосредоточено на владельцах этой букмекерской конторы, её партнёрах и «предполагаемом финансисте этой преступной сети», который является футболистом.

Сообщается, что несколькими днями ранее в ряде городов Бразилии, в том числе в родном городе Диего Косты были проведены обыски по упомянутому выше делу. Официальные источники не разглашают точную информацию о местах обысков и личностях подозреваемых, но СМИ называют финансистом нелегальной букмекерской компании именно Косту.