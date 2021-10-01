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Стал известен состав сборной Германии на отборочные матчи ЧМ-2022 в октябре

Стал известен состав сборной Германии на отборочные матчи ЧМ-2022 в октябре
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В официальном «твиттере» сборной Германии по футболу был опубликован список футболистов, приглашённых в национальную команду на октябрьские матчи квалификации на чемпионат мира 2022 года.

В список вошли следующие спортсмены:

Вратари: Бернд Лено («Арсенал»), Мануэль Нойер («Бавария»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»).

Защитники: Матиас Гинтер («Боруссия» М), Тило Керер («ПСЖ»), Лукас Клостерман («РБ Лейпциг»), Давид Раум («Хоффенхайм»), Антонио Рюдигер («Челси»), Нико Шлоттербек («Фрайбург»), Никлас Зюле («Бавария»).

Полузащитники: Карим Адейеми («РБ Зальцбург»), Серж Гнабри («Бавария»), Леон Горецка («Бавария»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Кай Хаверц («Челси»), Йонас Хоффман («Боруссия М»), Джошуа Киммих («Бавария»).

Нападающие: Томас Мюллер («Бавария»), Джамал Мусиала («Бавария»), Флориан Нойхаус («Боруссия М»), Марко Ройс («Боруссия Д»), Лерой Зане («Бавария»), Тимо Вернер («Челси»), Флориан Вирц («Байер»).

Напомним, в октябре немцы проведут два матча — 8 октября с Румынией и 11 с Северной Македонией.

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