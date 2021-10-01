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Уле-Гуннар Сульшер — о Роналду: пять мячей в пяти играх говорят сами за себя

Уле-Гуннар Сульшер — о Роналду: пять мячей в пяти играх говорят сами за себя
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Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер оценил игру португальского нападающего Криштиану Роналду на старте сезона.

«Криштиану оказывает огромное влияние на весь состав на поле и за его пределами. Он в прекрасной форме — пять мячей в пяти играх говорят сами за себя. Несмотря на возраст, он в прекрасной форме. Криштиану – хороший пример для подражания, поэтому он положительно влияет на коллектив. Он вернулся всего месяц назад, но я уже вижу существенные изменения», – цитирует Сульшера BBC.

Напомним, за шесть сезонов в «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду завоевал девять трофеев, включая три титула в АПЛ и титул в Лиге чемпионов. Также он выступал за мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». Роналду является лучшим бомбардиром в истории всех национальных сборных.

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