Уле-Гуннар Сульшер — о Роналду: пять мячей в пяти играх говорят сами за себя

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер оценил игру португальского нападающего Криштиану Роналду на старте сезона.
«Криштиану оказывает огромное влияние на весь состав на поле и за его пределами. Он в прекрасной форме — пять мячей в пяти играх говорят сами за себя. Несмотря на возраст, он в прекрасной форме. Криштиану – хороший пример для подражания, поэтому он положительно влияет на коллектив. Он вернулся всего месяц назад, но я уже вижу существенные изменения», – цитирует Сульшера BBC.
Напомним, за шесть сезонов в «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду завоевал девять трофеев, включая три титула в АПЛ и титул в Лиге чемпионов. Также он выступал за мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». Роналду является лучшим бомбардиром в истории всех национальных сборных.
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