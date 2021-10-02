Нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе поблагодарил болельщиков за поддержку после травмы.



«Мне предстоит пережить непростой период. Верю, что всё будет хорошо. Спасибо за каждое сообщение со словами поддержки. Я вернусь сильнее», — написал Понсе на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, Понсе получил травмы в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 с «Наполи» (3:2). После одного из столкновений с Понсе защитник итальянского клуба Костас Манолас упал на колено форварду красно-белых. В результате этого эпизода футболист «Спартака» не смог продолжить матч и был заменён. В ходе медицинского обследования у Понсе было выявлено повреждение мениска. Игроку потребуется операция.