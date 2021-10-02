«Наполи» поддержал форварда «Спартака» Понсе, которому потребуется операция

«Наполи» поддержал нападающего московского «Спартака» Эсекьеля Понсе, который получил травму в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с неаполитанским клубом.

«Выздоравливай скорее, Эсекьель!» — написано в сообщении «Наполи» в комментариях под постом «Спартака» о травме футболиста.

Ранее стало известно, что обследование выявило у Понсе повреждение мениска. В понедельник, 4 октября, ему предстоит операция, после которой станут известны сроки восстановления.

Напомним, соперниками «Спартака» и «Наполи» по группе С являются польская «Легия» и английский «Лестер Сити». «Спартак» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА уступил «Легии» со счётом 0:1. «Наполи» в первом матче группового раунда сыграл вничью с «Лестером» (2:2).