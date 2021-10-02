Сульшер рассказал, почему Роналду начал игру с «Эвертоном» в запасе

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал, почему нападающий команды Криштиану Роналду начал матч 7-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» в запасе.



«Мы с ним понимаем больше, чем, например, эксперты. Речь идёт о том, чтобы выбрать правильные моменты, когда сыграть с ним или без него.



Он уже не щеночек. Криштиану, как всегда, профессионален и готов выйти на поле со скамейки. Сегодня он сделал это энергично и с хорошим настроем», — цитирует Сульшера BBC.



Матч «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» завершился со счётом 1:1. В составе «красных дьяволов» отличился Антони Марсьяль. Ответный мяч забил полузащитник «ирисок» Эндрос Таунсенд.



После семи сыгранных туров в английской Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» располагается на 3-м месте в турнирной таблице с 14 очками в активе. «Эвертон» (14) — на 4-м месте в таблице.

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