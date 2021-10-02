Червиченко: до каких пор бедный «Краснодар» будут так нагло убивать?

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал судейство в матче 10-го тура РПЛ ЦСКА — «Краснодар». Встреча завершилась со счётом 0:0. Уже в компенсированное время мяч попал в руку защитнику ЦСКА Игорю Дивееву. Арбитр Владимир Москалёв не зафиксировал нарушение правил.

«До каких же пор этот бедный «Краснодар» будут убивать? Ещё так нагло и по-хамски. Честно, не понимаю, зачем этот VAR нужен, если все видят, что рука есть. А эти два демона — один у экрана, второй в поле — делают вид, что руки нет.

Хашиг выступил, его эта банда прибивает, и Слуцкий выступил. Посмотрите, какой сегодня выдумали 11-метровый в ворота «Рубина». Надо прекращать эту порочную практику. Когда люди начинают высказываться и бороться за своё, эти ребята, свисток всё-таки у них, начинают показывать зубы и исполнять такие вещи.

Если все признают, что рука была и пенальти был, то Москалёва надо отстранять навсегда. Того, кто смотрел в экран — тоже. Судью в матче «Рубина», если признают неправоту, тоже навсегда. Тогда, думаю, до конца года у нас вряд ли что-то подобное повторится. Мы же потом таких подарков ждём в еврокубках, а их, кроме как в матче «Наполи» — «Спартак», больше нам никто не делает», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.