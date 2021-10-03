Форвард «Арсенала» Марков: я был кандидатом в мастера спорта по плаванию, но выбрал футбол

Нападающий тульского «Арсенала» Евгений Марков рассказал о кумире детства и о виде спорта, которым занимался помимо футбола.

«Кумир детства — Роналдо, который «Зубастик». Все с ума сходили по нему. Бразилец творил сумасшедшие вещи. Позже очень нравился Дрогба, как он выбирал позицию, видел его мощь, это топ-уровень. Ибрагимович, конечно. Торрес, когда играл в «Ливерпуле».

Не просто увлекался, серьезно занимался. Мои родители баскетболисты. Они отдали в баскетбол, но он не пошел у меня. Тогда мама отвела на плавание, это полезно для спины. Занимался с пяти до тринадцати лет параллельно с футболом, ехал с одной тренировки на другую. Были успехи в бассейне, одним из первых выполнил кандидата в мастера спорта на спине. Но когда встал выбор – идти в интернат по плаванию или оставаться в футболе, выбрал последнее. Мне было тяжело плавать. Помню, на сборах с ребятами 1992 года рождения я плыл 3-4 километра на тренировке и плакал. Циклические виды спорта – огромный труд, не понимаю, как люди это выдерживают, одно и то же повторяют по многу раз. Для меня это катастрофа, большое уважение этим людям. Но я больше люблю игровые виды», — приводит слова Маркова официальный сайт «Арсенала».