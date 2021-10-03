Фердинанд — о Роналду: видели ли вы когда-то, чтобы лучшего бомбардира убирали из состава?

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о решении оставить нападающего Криштиану Роналду в запасе «красных дьяволов» на матч 7-го тура АПЛ с «Эвертоном» (1:1).

«Главное, что у Криштиану пять голов в пяти матчах. Он в отличной форме. Вы когда-нибудь видели, чтобы лучшего бомбардира убирали из состава? Разве Гарри Кейн с пятью голами не играет за «Тоттенхэм»? Агуэро не играл, когда был в «Манчестер Сити»?

Роналду 36 лет, и тренеры должны внимательно следить за его нагрузками. Если бы у «Манчестер Юнайтед» был матч во вторник или среду, я бы всё понял и был бы убеждён, что это правильное решение. Но тогда возникает вопрос: почему Роналду едет в сборную на матчи с Катаром и Люксембургом? Он может пропустить эти встречи и немного отдохнуть», — приводит слова Фердинанда BT Sport.

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