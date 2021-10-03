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«Уфа» — «Урал»: составы команд на матч 10-го тура РПЛ

«Уфа» — «Урал»: составы команд на матч 10-го тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Урала» на матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Центральный стадион города Уфы». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Урал».

«Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Плиев, Йокич, Иванов, Кротов, Камилов, Голубев, Агаларов, Милетич.

Запасные: Кузнецов, Журавлёв, Ботака-Иобома, Алиев, Бауэр, Фищенко, Мрзляк, Ахатов, Касинтура.

«Урал»: Помазун, Мамин, Кулаков, Адамов, Колесниченко, Кузьмичёв, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Августыняк, Гаджимурадов.

Запасные: Годзюр, Гогличидзе, Евсеев, Подберёзкин, Йовичич, Железнов, Ибрахимай, Гагнидзе, Панюков, Максименко, Агеев.

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