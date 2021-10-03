Бикфалви: «Урал» не хочет быть внизу турнирной таблицы РПЛ

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви поделился впечатлениями от победы в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (1:0). Румынский хавбек был признан лучшим игроком встречи.

«Награда лучшему игроку матча? Этот приз принадлежит всей команде, потому что все хорошо поработали в этом тяжелом матче. Мы знаем, что «Уфа» на своем поле хорошо играет, было много борьбы.

Было не очень много моментов, фанаты не любят такие матчи. Но нам очень нужны были три очка. Не хотим быть внизу таблицы. Мы всю неделю готовились к этой игре. В последних трех играх мы набрали семь очков. Надо работать дальше», — приводит слова Бикфалви «Матч ТВ».

Напомним, именно гол Бикфалви стал победным для «Урала» в матче 10-го тура РПЛ с «Уфой». Сейчас Эрик является одним из лидеров команды.