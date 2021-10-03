Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Ростов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» отреагировал на информацию, что полк Кадырова избил фанатов

«Спартак» отреагировал на информацию, что полк Кадырова избил фанатов
Комментарии

В «Спартаке» отреагировали на информацию, что сотрудники полка Кадырова избили дубинками двух фанатов «Спартака» в подтрибунном помещении стадиона в Грозном. Ранее в телеграмм-канале «Выездные заметки» появилась видеозапись, на которой предположительно запечатлён этот момент.

«Выясняем обстоятельства того, что произошло. Наши сотрудники сейчас в подтрибунке, собираем всю информацию, общаемся с принимающей стороной. На матче присутствует директор по безопасности РПЛ, надеемся, это ускорит процесс», — сообщил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

Сегодня, 3 октября, проходит матч «Ахмат» — «Спартак». Встречу 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 принимает стадион «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск.

Новость по теме
«Ахмат» — «Спартак»: Соболев открыл счёт
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021