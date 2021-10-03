«Спартак» отреагировал на информацию, что полк Кадырова избил фанатов

В «Спартаке» отреагировали на информацию, что сотрудники полка Кадырова избили дубинками двух фанатов «Спартака» в подтрибунном помещении стадиона в Грозном. Ранее в телеграмм-канале «Выездные заметки» появилась видеозапись, на которой предположительно запечатлён этот момент.
«Выясняем обстоятельства того, что произошло. Наши сотрудники сейчас в подтрибунке, собираем всю информацию, общаемся с принимающей стороной. На матче присутствует директор по безопасности РПЛ, надеемся, это ускорит процесс», — сообщил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.
Сегодня, 3 октября, проходит матч «Ахмат» — «Спартак». Встречу 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 принимает стадион «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск.
- 3 октября 2021
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