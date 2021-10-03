«Манчестер Сити» утверждает, что фанат «Ливерпуля» плюнул в членов тренерского штаба клуба

«Манчестер Сити» пожаловался «Ливерпулю» на поведение одного из их фанатов, который, по словам представителей «горожан», плюнул в членов тренерского штаба команды, сообщает Sky Sports.



Эпизод прокомментировал главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.



«Я не знаю, что произошло. Я слышал что-то из толпы, что-то не очень приятное в отношении нашего штаба. Но я не знаю, что именно. Я не видел фото.



Если всё произошло так, как мне рассказали, я уверен, что «Ливерпуль» примет меры в отношении этого человека. «Ливерпуль» гораздо выше такого поведения», — сказал Гвардиола.



Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» завершился вничью 2:2. За красных забили Мане и Салах, за «горожан» отличились Фоден и Де Брёйне.

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