Представитель полка Кадырова: небольшая стычка. Никто болельщиков «Спартака» не бил
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Представитель полка Кадырова прокомментировал инцидент, который произошёл во время матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Ахмат» принимал на своём стадионе «Спартак» (0:1).
«Произошла небольшая стычка. Никто их не бил, их просто увезли со стадиона. Пошутили над Аллахом? Да, сейчас с ними беседу проведут и вернут на стадион. Им же возвращаться еще в Москву надо. Ничего им не будет», — цитирует представителя полка Кадырова «Спорт-экспресс».
Напомним, в соцсетях появилось резонансное видео с участием полка Кадырова и фанатов «Спартака». В московском клубе и РПЛ ранее отреагировали на информацию, что двух фанатов красно-белых во время матча избивали дубинками представители полка Кадырова.
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