«Милан» повторил лучший старт в чемпионате Италии сезона-2003/2004, когда они взяли титул

Вчера, в воскресенье, 3 октября, в Бергамо на стадионе «Атлети Адзури» завершился центральный матч 7-го тура Серии А. «Аталанта» принимала «Милан». Матч завершился со счётом 3:2 в пользу гостей.
Таким образом, подопечные Стефано Пиоли набрали 19 очков в 7 турах чемпионата Италии. Как отмечает OptaPaolo в «Твиттере», этот показатель соответствует их лучшему старту в Серии А, который датируется сезоном-2003/2004, когда им удалось набрать аналогичное количество очков за тот же период. В том сезоне «Милану» удалось стать чемпионами Италии.
«Милан» набрал 19 очков и вновь поднялся на 2-е место в турнирной таблице. От лидирующего «Наполи» миланцы отстают на два очка. «Аталанта» занимает 8-е место, набрав 11 очков.
В следующем туре «Милану» предстоит домашняя игра с «Вероной». Встреча пройдёт в субботу, 16 октября. Начало — 21:45 мск.
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