Сульшер: полностью уверен, что мы сможем выжать максимум из состава «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер выразил уверенность, что он соответствует требованиям, предъявляемым к наставнику топ-клуба. Норвежский специалист вновь подвергся критике после ничьей в матче 7-го тура АПЛ с «Эвертоном» (1:1).
«Я полностью уверен, что мы сможем выжать максимум из нашего состава. В сентябре много всего произошло. Мы начали задействовать Варана, Санчо с нами лишь с августа, появился Криштиану.
Понятно, что нам нужно проделать большую работу, нужно прибавлять. Я это прекрасно понимаю. Но я верю в этих ребят, в тренеров, которые у нас есть. Да, если говорить коротко, то я уверен, что мы можем достичь успеха», — цитирует Сульшера ESPN.
«Манчестер Юнайтед» занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 14 очков. От лидирующего «Челси» команда отстаёт на два очка.
- 4 октября 2021
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