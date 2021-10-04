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Самые искренние улыбки и слёзы — в заключительном дне фестиваля «Чемпионата». Лучшие фото

Самые искренние улыбки и слёзы — в заключительном дне фестиваля «Чемпионата». Лучшие фото
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В пятницу, 1 октября, состоялись финальные матчи третьего ежегодного детского футбольного фестиваля «Чемпионата». Соревнования проходили в двух возрастных категориях. В категории U10 (футболисты 2011 года рождения) победителем стало московское «Динамо», в категории U11 (2010 года рождения) — «Олимп» из подмосковного Долгопрудного.

Фестиваль проходит при поддержке фонда развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее».

Самые искренние улыбки и слёзы – в фоторепортаже финального дня от специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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