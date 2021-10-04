Томас Тухель оценил ситуацию с Саулем Ньигесом. Испанец провёл всего один матч в АПЛ

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал ситуацию с новичком команды, полузащитником Саулем Ньигесом, который после перехода провёл всего один матч в английской Премьер-лиге. 2 октября испанец не вышел на поле в матче 7-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (3:1).

«Он был очень близок к попаданию в стартовый состав. В итоге я решил не выпускать его, потому что нас ожидал матч с соперником, который точно станет прессинговать. Я мог бы сказать Саулю: «Хорошо, а теперь докажи, смог ли ты адаптироваться лучше?» Но я сомневался.

Саулю не надо переживать. Ему нужно упорно работать, адаптироваться, тогда шансы придут. Мы можем дать шанс лишь 11 игрокам. Я бы хотел относиться к этой ситуации с позитивом. Если же взглянуть по-другому, то я не мог доверить место в основе 8 игрокам, такова реальность. От этого не уйти», — цитирует Тухеля Goal.

Видеообзор матча «Челси» — «Саутгемптон»

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