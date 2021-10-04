Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Томас Тухель оценил ситуацию с Саулем Ньигесом. Испанец провёл всего один матч в АПЛ

Томас Тухель оценил ситуацию с Саулем Ньигесом. Испанец провёл всего один матч в АПЛ
Комментарии

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал ситуацию с новичком команды, полузащитником Саулем Ньигесом, который после перехода провёл всего один матч в английской Премьер-лиге. 2 октября испанец не вышел на поле в матче 7-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (3:1).

«Он был очень близок к попаданию в стартовый состав. В итоге я решил не выпускать его, потому что нас ожидал матч с соперником, который точно станет прессинговать. Я мог бы сказать Саулю: «Хорошо, а теперь докажи, смог ли ты адаптироваться лучше?» Но я сомневался.

Саулю не надо переживать. Ему нужно упорно работать, адаптироваться, тогда шансы придут. Мы можем дать шанс лишь 11 игрокам. Я бы хотел относиться к этой ситуации с позитивом. Если же взглянуть по-другому, то я не мог доверить место в основе 8 игрокам, такова реальность. От этого не уйти», — цитирует Тухеля Goal.

Видеообзор матча «Челси» — «Саутгемптон»

Главные события АПЛ в нашем специальном телеграм-канале. Подписывайся.

У «Челси» есть теневой герой, проведший половину карьеры в арендах. Кто такой Чалоба У «Челси» есть теневой герой, проведший половину карьеры в арендах. Кто такой Чалоба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021