«Фиорентина» принесла извинения за расистские оскорбления фанатов в адрес Кулибали

«Фиорентина» на официальном сайте выступила с заявлением по поводу расистских оскорблений в адрес сенегальского защитника «Наполи» Калиду Кулибали во время матча Серии А. Ранее Кулибали заявил, что во время матча болельщики называли его «чёртовой обезьяной».



«Наш клуб решительно осуждает любые проявления расизма, имевшие место во время матча с неаполитанцами. Мы приносим извинения игрокам, ставшим жертвами позорных и невыносимых выкриков. Клуб предоставил полиции все видеозаписи и имеющиеся улики, которые могут помочь установить личности злоумышленников», — говорится в заявлении.



Встреча завершилась победой «Наполи» со счётом 2:1. «Наполи» одержал седьмую победу в семи матчах. Неаполитанцы возглавляют турнирную таблицу итальянской Серии А сезона-2021/2022, опережая «Милан» на два очка. «Фиорентина» находится на 5-м месте, набрав 12 очков.