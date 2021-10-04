Полиция предъявила обвинения подростку, бросившему бутылку в сторону игроков «Селтика»
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Полиция Шотландии предъявила обвинения 13-летнему подростку, который бросил пластиковую бутылку в сторону игроков «Селтика» во время матча с «Абердином», сообщает Sky Sports.
«13-летнему мальчику было предъявлено обвинение в нарушении порядка. В результате инцидента никто не пострадал. Отчёт по данному делу будет направлен в управление по делам несовершеннолетних», — отметил представитель полиции.
Встреча прошла вчера, 3 октября, на стадионе «Питтодри» в Абердине и завершилась победой гостей со счётом 2:1. «Селтик» в 8 матчах набрал 13 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Шотландии сезона-2021/2022. «Абердин» (8) — на 9-м месте. Лидером соревнований является клуб «Рейнджерс» (19).
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