Тэмми Абрахам иронично отреагировал на шестое попадание в каркас ворот в сезоне

Форвард «Ромы» Тэмми Абрахам высказался об очередном попадании в каркас ворот. В матче 7-го тура Серии А с «Эмполи» (2:0) Абрахам не смог забить. В одном из эпизодов он попал в каркас. Это шестое попадание англичанина в штангу или перекладину в нынешнем сезоне.

В этом сезоне Абрахам забил два мяча в Серии А и два мяча в Лиге конференций.

«Пожалуйста, кто-нибудь, уберите каркас ворот! Я попал в него уже в шестой раз в сезоне», — написал Абрахам в своём «твиттере».

Абрахам перебрался в «Рому» из «Челси». Ранее СМИ сообщали, что «Рома» должна заплатить «Челси» € 40 млн за Абрахама. При этом у лондонского клуба будет опция обратного выкупа игрока за € 80 млн, которая имеет срок действия до июня 2023 года.

В сезоне-2020/2021 на счету Абрахама 32 матча за «Челси» во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться 12 забитыми мячами и 6 результативными передачами.